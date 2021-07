Monza: weekend di controlli da parte della polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro weekend di controlli per la polizia locale. Nell'ultimo fine settimana, tra venerdì e domenica, dodici agenti del "Nost" ("Nucleo operativo sicurezza tattica») e del "Not Lince" ("Nucleo Operativo Territoriale") sono stati impegnati in operazioni straordinarie di contrasto ai fenomeni di degrado urbano, volute dall'Amministrazione comunale che sta investendo risorse e mezzi nel contrasto a comportamenti illegali e incivili. Attenzione alla vendita di alcolici ai minori nei locali del centro storico. Tra sabato e domenica gli agenti in borghese del "Not Lince" hanno controllato l'esterno dei bar della zona della movida senza riscontrare somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni. Durante l'operazione è stato sanzionato, ai sensi dell'art. 7 del nuovo regolamento di polizia urbana, il gestore di un negozio etnico per la vendita di alcolici oltre l'orario consentito. Il personale del "Not Lince" è stato impegnato anche nel contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Controlli in piazza Garibaldi, in via Anita Garibaldi e in via De Amicis dove è stato sanzionato e segnalato alla prefettura un giovane che faceva uso di sostanza stupefacente (marijuana), mentre è stata sequestrata della marijuana abbandonata a terra da ignoti. Infine, sanzionata anche la vendita abusiva di merci (effettuati due sequestri di mazzi di rose, bandiere dell'Italia e trombe per il tifo da stadio). Al centro dell'operazione della polizia locale anche la guida in stato di ebbrezza. Gli agenti hanno controllato numerosi veicoli e sottoposti ad alcoltest 12 automobilisti, tutti risultati negativi. Effettuati anche controlli sulla sosta dei veicoli: 32 le auto sanzionate per sosta irregolare sugli attraversamenti pedonali, sui passaggi pedonali, in curva e sugli incroci. Gli agenti del "Not Lince" a bordo dell'autocivetta hanno sanzionato, ai sensi dell'art. 9 del nuovo regolamento di polizia urbana, due automobilisti che a bordo delle loro auto stavano contrattando prestazioni sessuali con prostitute nella zona di S. Fruttuoso, creando intralcio e pericolo.(Com)