Sudafrica: monta la protesta contro arresto Zuma, violenze e saccheggi si moltiplicano

- Sta montando con il passare delle ore la protesta in Sudafrica contro l'arresto dell'ex presidente Jacob Zuma. Secondo quanto riferito da diverse fonti di stampa, si moltiplicano gli episodi di saccheggi e violenze in varie città delle province di KwaZulu-Natal e Gauteng, l'epicentro delle proteste. La situazione, riferisce su Twitter il sito d'informazione "Lsi Africa", è particolarmente critica nella città di Umzinto, nella costa meridionale del KwaZulu-Natal, dove è divampato un incendio nel carcere cittadino e diversi detenuti sono stati visti sui tetti della struttura, mentre diversi di loro sono riusciti a fuggire. In città si segnalano inoltre numerosi episodi di saccheggio di negozi e centri commerciali, così come sta avvenendo nel sobborgo di Soweto, nell'area urbana di Johannesburg. Nel tentativo di sedare le violenze, e nel timore che la situazione possa degenerare nel caos, il governo del Sudafrica ha schierato l'esercito nelle province di KwaZulu-Natal e Gauteng. "La durata e il numero di militari dispiegati sarà determinato in base alla valutazione della situazione sul terreno. L'obiettivo è la sicurezza dei cittadini", si legge nella nota. Le proteste sono esplose venerdì scorso dopo che l'Alta corte del KwaZulu-Natal ha rigettato la richiesta di sospendere l'arresto di Zuma, che resterà così nel carcere di Estcourt per scontare una condanna a 15 mesi di carcere inflittagli dalla Corte costituzionale per oltraggio ai giudici. Le proteste si sono intensificate nel fine settimana con l'uccisione di una persona e l'arresto di almeno 219 manifestanti, mentre circa 300 persone sono state disperse nel tentativo di bloccare l'autostrada M2 in un sobborgo di Johannesburg. (segue) (Res)