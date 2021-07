Sudafrica: monta la protesta contro arresto Zuma, violenze e saccheggi si moltiplicano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste più violente si stanno svolgendo nella provincia del KwaZulu-Natal, da dove Zuma è originario, ma si stanno espandendo a macchia d'olio in altre aree del Paese, tra cui la provincia di Gauteng dove si trova Johannesburg e nel KwaZulu-Natal, dove la polizia ha arrestato finora 219 persone. Nel suo discorso alla nazione tenuto ieri sera per annunciare la proroga delle restrizioni contro il Covid-19, il presidente Cyril Ramaphosa ha esortato i manifestanti a protestare pacificamente. "Mentre ci sono persone che potrebbero essere ferite e arrabbiate in questo momento, non ci sarà mai alcuna giustificazione per azioni così violente, distruttive e distruttive", ha detto. La polizia sta nel frattempo indagando sulla morte di almeno sei persone da quando sono scoppiate le proteste e i saccheggi. Il tutto mentre è in corso l'udienza della Corte costituzionale, chiamata oggi ad esaminare l'appello dell'ex presidente Zuma contro la sua detenzione per oltraggio ai giudici. Secondo diversi analisti, è assai improbabile che l'appello dell'ex capo dello Stato - costretto alle dimissioni nel febbraio 2018 per le accuse di corruzione nei suoi confronti - vada a buon fine. Zuma si è consegnato alla polizia la scorsa settimana per iniziare a scontare una condanna a 15 mesi di carcere per oltraggio alla corte, pochi minuti prima della scadenza del termine imposto prima del suo arresto. La polizia aveva infatti avvertito di essere pronta ad arrestare Zuma entro la mezzanotte di mercoledì per far rispettare la sentenza, a meno che la Corte suprema non ordinasse diversamente. L'ex capo dello Stato aveva fatto un altro tentativo per eludere l'incarcerazione presentandosi in tribunale per chiedere la sospensione dell'ordine di arresto nei suoi confronti. (segue) (Res)