Sudafrica: monta la protesta contro arresto Zuma, violenze e saccheggi si moltiplicano (3)

- L'avvocato di Zuma, Dali Mpofu, aveva dichiarato all'Alta corte di Pietermaritzburg - che sta portando avanti l'inchiesta per corruzione che vede coinvolto il suo assistito - che stava "effettivamente" cercando di interdire l'esecuzione del mandato di cattura per un uomo che compirà 80 anni il prossimo anno e le cui "condizioni di salute sono incontestabilmente precarie", oltre a non essere a rischio di fuga. Zuma ha denunciato la violazione dei suoi diritti, sostenendo che il governo dell'apartheid, contro il quale ha combattuto, lo trattasse meglio di quello attuale, e ha detto ai giornalisti di aver sempre combattuto contro le ingiustizie. “I miei diritti costituzionali sono stati violati. Non c'è bisogno che io vada in prigione oggi", ha detto l'ex presidente parlando ai giornalisti nella sua fattoria di Nkandla, nella provincia di Kwa-Zulu Natal, dove centinaia di suoi sostenitori si sono radunati domenica sera nel giorno in cui scadevano i termini per consegnarsi alle autorità. "Quando ho visto la polizia qui mi sono chiesto come faranno a prendermi, come faranno a superare tutte queste persone", ha detto Zuma. Dopo aver condannato Zuma, la Corte costituzionale ha comunque accettato di ascoltare la sua richiesta per la revoca della condanna. In una dimostrazione di forza, i lealisti vestiti con le insegne del Congresso nazionale africano (Anc) si sono radunati fuori dalla fattoria di Nkandla da alcune settimane chiedendo le dimissioni dell'attuale presidente Cyril Ramaphosa, sollevando i rischi di una grave spaccatura all'interno del partito. (Res)