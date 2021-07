Roma: Alfonsi (Pd), buon lavoro a Elisabetta Maggini, neo presidente gruppo giovani imprenditori Ance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio esprimere i miei più sinceri complimenti a Elisabetta Maggini, che è diventata la presidente del Gruppo giovani Imprenditori dell'Ance Roma Acer! Per i prossimi anni, fino a 2025, avremo una donna a svolgere un ruolo importantissimo, un incarico prestigioso e di rilievo che sono certa valorizzerà le capacità di leadership femminile che in questa città devono trovare sempre più espressione! Buon lavoro". Così in una nota Sabrina Alfonsi, presidente del Municipio Roma I Centro. (Com)