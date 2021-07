Roma 2021: Gualtieri, grande patto Capitale con tutti i livelli di governo per sviluppo e qualità vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo realizzare un grande patto per lo sviluppo e la qualità della vita nella città che veda una grande capacità di Roma Capitale di fare squadra con tutti i livelli di governo, dall'Unione europea a Città metropolitana e ai Municipi". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in occasione di un incontro con la Cna di Roma nell'ambito dei confronti organizzati dall'associazione di categoria per le elezioni amministrative di Roma 2021. "Dobbiamo avere una precisa consapevolezza dei problemi profondi di declino, degrado e inefficienze amministrative della nostra città - ha aggiunto -. Roma non si governa solo dal Comune ma anche con la capacità di includere e indirizzare politiche nazionali, europee e regionali. Dobbiamo avere consapevolezza dell'impatto significativo della pandemia sulle imprese, ma anche delle risorse che Roma ha per ripartire. La mia stima personale è che il Paese possa andare anche sopra il cinque per cento" della crescita "in questo anno e Roma può essere traino del rilancio e dello sviluppo complessivo del Paese", ha concluso. (Rer)