Repubblica Ceca: ministero Difesa prepara piano di sostegno all’Afghanistan

- Il ministero della Difesa ceco ha messo a punto un piano per aiutare gli afghani che hanno lavorato con i soldati cechi durante la missione Nato nel Paese. Lo rende noto l’emittente radiofonica “Cesky rozhlas”. Il piano, che mira tra le altre cose a prevenire che costoro siano oggetto di rappresaglia da parte dei talebani, sarà discusso nella prossima riunione del governo, secondo quanto riferito dal ministro della Difesa, Lubomir Metnar. Il contenuto del piano non è stato reso pubblico per motivi di sicurezza. (Vap)