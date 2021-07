Spagna: comunità Valencia, Alta corte di Giustizia autorizza coprifuoco in 32 municipi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta corte di Giustizia di Valencia ha autorizzato la limitazione a un massimo di 10 persone delle riunioni sociali e familiari in tutta la regione e il coprifuoco tra l'1 e le 6 in 32 località di più di 5 mila abitanti che presentano un rischio epidemiologico maggiore di Covid-19. Queste misure, ricorribili in Cassazione, sono contenute in una risoluzione del ministero della Salute, del 9 luglio scorso, e saranno efficaci per 14 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Generalitat valenciana. (Spm)