Speciale infrastrutture: FI, cinque milioni a città portuali è nostro successo che favorirà ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati di Forza Italia componenti della commissione Bilancio della Camera dei deputati Roberto Pella, Stefania Prestigiacomo, Paolo Russo, Mauro D'Attis, Francesco Cannizzaro e Andrea Mandelli, osservano che "l'incremento di cinque milioni di euro del fondo ristori a favore delle città portuali, proposto da Forza Italia con un emendamento al decreto Sostegni bis, è un importante risultato che avrà effetti positivi anche sul turismo. Siamo da sempre convinti che la crescita e lo sviluppo passino anche dalle infrastrutture che vanno costantemente potenziate e lo stanziamento di queste risorse va proprio in questa direzione. Tanto più - proseguono i parlamentari in una nota - dopo la crisi seguita alla pandemia, consentire alle nostre città di implementare e migliorare l'offerta di servizi è necessario per favorire la ripresa e per renderla duratura". (Com)