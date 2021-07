Speciale infrastrutture: Mims, in arrivo compensazioni per l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per mitigare l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, che si è verificato negli ultimi mesi anche a causa della pandemia, viene introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle aziende appaltatrici di opere pubbliche, al fine di assicurare il giusto equilibrio contrattuale ed evitare ritardi nella realizzazione di dette opere. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. La disposizione è contenuta in un emendamento parlamentare al decreto Sostegni bis, riformulato con il governo ed approvato dalla commissione Bilancio della Camera, che sta esaminando il provvedimento, con il voto favorevole di tutti i gruppi parlamentari. Per i contratti in corso di esecuzione il ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileverà entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, relative al primo semestre 2021 dei prezzi dei principali materiali da costruzione. (Com)