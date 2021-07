Speciale infrastrutture: Falcone, Trenitalia, grazie a Damagini, buon lavoro a neo direttore Pullara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Formuliamo un augurio di buon lavoro al nuovo direttore della Direzione regionale Sicilia di Trenitalia Vincenzo Pullara, già in servizio in Sardegna e in altra veste anche nella nostra Regione, per l'importante e prestigioso incarico che assume ricevendo il testimone da Silvio Damagini. All'uscente dirigente del gruppo Fs, il governo Musumeci rivolge un ringraziamento sincero, confermando la stima professionale e umana che, già in questi anni, abbiamo attestato a più riprese. Assieme al direttore Damagini, abbiamo raggiunto degli obiettivi attesi da molti anni riguardo alla qualità e all'efficienza del trasporto ferroviario nella nostra Regione; fra gli altri il rinnovo del materiale rotabile, con in primis i nuovi treni "Pop", la razionalizzazione dei servizi offerti, più vicini alle reali esigenze dei viaggiatori, il riavvio di tratte e stazione dimenticate. In generale, negli ultimi anni, il governo Musumeci e Trenitalia hanno sperimentato un nuovo approccio alla governance dei treni in Sicilia grazie a un proficuo e costante dialogo, l'attento approfondimento delle diverse questioni senza dimenticare la difesa di prerogative ed esigenze di un'Isola che sulle ferrovie deve recuperare un divario ultradecennale. A Silvio Damagini, dunque, un saluto affettuoso da tutti noi e l'augurio di nuove soddisfazioni per il futuro".Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone. (Ren)