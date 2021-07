Speciale infrastrutture: su Roma-Civitavecchia lavori di consolidamento galleria Colle Principe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire la conclusione della prima fase di attività di potenziamento della galleria "Colle Principe Nord", nella tratta tra Santa Severa e Barriera Aurelia/Civitavecchia sud sarà garantito il transito su una sola corsia per senso di marcia a partire dalla serata di venerdì 10 luglio e fino alla fine delle lavorazioni, previste entro la giornata di giovedì 15 luglio. Nel fornice infatti sono in corso le attività previste del programma nazionale che Autostrade per l'Italia sta portando avanti per l'ammodernamento della rete. Si tratta di lavori di consolidamento, pianificati sulla base degli esiti delle verifiche approfondite condotte su più fasi, secondo gli standard di controllo introdotti in condivisione con il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. Alla luce delle previsioni di traffico, nel pomeriggio di domenica 11 luglio, al fine di agevolare gli utenti, sarà comunque possibile consentire il transito su due corsie in direzione sud. (Com)