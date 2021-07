Speciale infrastrutture: Monza, in arrivo finanziamento da venti milioni per l’acquisto di quaranta bus elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sedici milioni di euro che diventeranno venti con gli ulteriori quattro milioni investiti direttamente dal nuovo gestore del servizio di trasporto pubblico locale che l'Agenzia per il trasporto pubblico locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia individuerà con una gara nei prossimi mesi. Sono queste le risorse destinate a Monza nell'ambito del piano strategico nazionale della mobilità sostenibile (Pums) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. La giunta ha approvato la scheda tecnica che definisce il piano degli investimenti. Si tratta di risorse che, spalmate dal 2024 al 2033, consentiranno di comprare complessivamente circa quaranta bus ecologici (a completa trazione elettrica). Questa nuova tranche di finanziamento si aggiunge a quella di oltre sette milioni di euro della fine dell'anno scorso per finanziare l'acquisto di quindici nuovi bus green che viaggeranno sulle strade di Monza entro il 2023. L'obiettivo del finanziamento è favorire la sostituzione dei vecchi autobus con nuovi veicoli tecnologicamente più avanzati e a basso impatto ambientale che possano contribuire a migliorare la qualità dell'aria. (Com)