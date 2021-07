Speciale infrastrutture: Gualtieri, in arrivo esenzione per residenti e blocco tariffe Roma-L'Aquila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel decreto Infrastrutture che sarà approvato dal governo entro luglio ci sarà l'esenzione del casello autostradale Settecamini per i residenti e il blocco tariffe della Roma-L'Aquila. Lo ha annunciato il candidato a sindaco di Roma del centrosinistra, Roberto Gualtieri, nel corso di un incontro con i cittadini di Settecamini, Case Rosse e Parco Tibur a cui ha preso parte anche il candidato alla presidenza del Municipio IV, Massimiliano Umberti. "Si tratta di un provvedimento che avevo avviato quando ero al governo - ha spiegato Gualtieri -, con l'allora ministra Paola De Micheli, e che l'attuale esecutivo sta portando a termine. Voglio essere scaramantico e aspettare la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma penso che, finalmente, questo problema sia in via di risoluzione anche grazie alla sollecitazione dei cittadini", ha concluso. (Rer)