Speciale infrastrutture: Meleo (M5s), Gualtieri non c'entra nulla con esenzione pedaggi per romani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, "si aggiunge alla lista di coloro che cercano di appropriarsi del lavoro altrui, così come aveva provato a fare Carlo Calenda nei giorni scorsi. Parliamo dell’eliminazione del pedaggio nel tratto urbano della Strada dei parchi, nel quadrante est della città. In questo caso, Gualtieri millanta cose che non esistono e si vuole intestare un risultato che sta conseguendo questa Amministrazione, frutto di un lavoro avviato nei mesi scorsi". Lo scrive in un post su Facebook l'assessora alle Infrastrutture di Roma ed esponente del M5s, Linda Meleo, in replica a quanto annunciato da Gualtieri sul decreto Infrastrutture di prossima pubblicazione e che prevede esenzioni e blocco delle tariffe. "Ne abbiamo parlato anche coi cittadini - spiega Meleo -. La verità è che quando era ministro si era dimenticato di Roma e ora fa finta di ricordarsi della città solo per le elezioni. Siamo in attesa dell'approvazione del decreto Infrastrutture che conterrà una norma sul tema e dell'approvazione del Piano economico finanziario di Strada dei parchi per raggiungere un risultato storico per pendolari e residenti dei Municipi IV, V e VI. L’ultimo tassello di un grande lavoro in sinergia tra amministrazione e Strada dei Parchi. Gualtieri - conclude Meleo - non c’entra proprio nulla". (Rer)