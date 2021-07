Kosovo: premier Kurti, integrazione europea decisiva per i Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riconoscimento internazionale del Kosovo, la cooperazione regionale nei Balcani e l'integrazione europea della regione sono i passi decisivi per la sicurezza e per una pace duratura. Lo ha dichiarato il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, nel suo intervento alla conferenza organizzata oggi da "The Economist" ad Atene. Kurti ha parlato anche delle attività del governo da lui guidato nel settore dello Stato di diritto. "La nuova cultura che abbiamo portato con la buona governance, in cui la corruzione non verrà tollerata, ora viene applicata in pratica", ha dichiarato Kurti rinnovando l'impegno a proseguire nella riforme. Il premier kosovaro ha poi rinnovato, come già fatto nell'incontro bilaterale con il capo del governo di Atene Kyriakos Mitsotakis, il suo invito alla Grecia affinché riconosca dal punto di vista del diritto internazionale l'indipendenza del Kosovo. (segue) (Alt)