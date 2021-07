Kosovo: Tribunale speciale Uck consente a ex presidente Parlamento Veseli rientro in patria per morte del padre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale speciale che indaga sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) ha acconsentito all'ex presidente del Parlamento di Pristina, Kadri Veseli, sotto processo a l'Aia per il suo ruolo come ex comandante dell'Uck, di visitare la sua famiglia in patria a seguito del decesso del padre. Secondo quanto riferisce la stampa kosovara, a Veseli è stato consentito di stare alcune ore vicino ai suoi familiari, scortato da esponenti della missione Eulex e della polizia kosovara.(Alt)