Speciale energia: Grecia e Macedonia del Nord firmano accordo su interconnettore del gas

- I governi di Grecia e Macedonia del Nord hanno firmato oggi l'accordo per la costruzione di un interconnettore del gas tra i due Paesi. L'accordo è stato firmato ad Atene dal ministro dell'Energia e dell'Ambiente greco Kostas Skrekas e dal ministro dell'Economia macedone Kreshnik Bekteshi, alla presenza del primo ministro di Skopje Zoran Zaev, dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Grecia Geoffrey Pyatt e dall'amministratrice delegata dell'operatore di trasmissione del gas greco (Desfa) Maria Rita Galli. Secondo il ministro Skrekas, l'interconnettore del gas tra i due Paesi "rafforzerà il ruolo geopolitico della Grecia come un hub per le forniture di gas naturale nella regione", assicurando al contempo maggiori quantitativi di gas per la Macedonia del Nord che beneficerà anche di una diversificazione delle fonti di approvvigionamento e di un sostegno nel processo di decarbonizzazione. (Gra)