Speciale energia: Libano, ripartono le centrali elettriche di Deir Ammar e Zahrani

- Le due centrali elettriche di Deir Ammar e Zahrani, rispettivamente situate nel nord e nel sud del Libano, hanno ripreso a funzionare dopo che il gasolio destinato ad esse è stato regolarmente pagato. Lo riferisce la compagnia elettrica libanese Electricité du Liban (Edl), pochi giorni dopo lo stop delle due centrali, che hanno smesso di funzionare venerdì scorso, 9 luglio, per mancanza di combustibile. Le navi che trasportavano il carburante necessario non erano ancora state scaricate, a causa di un ritardo nelle procedure di approvazione dei pagamenti. Dalla metà del 2020 Edl è stata costretta a ridurre la produzione di energia e ad aumentare le ore di razionamento della corrente, in parte compensata da generatori privati, a causa delle difficoltà nella fornitura di carburanti e della lenta approvazione dei pagamenti da parte della Banca centrale (Bdl). (Res)