Speciale energia: Eni si allea con Red Rock Power per lo sviluppo dell’eolico offshore in Scozia

- Eni e Red Rock Power, azienda scozzese leader nello sviluppo di progetti eolici offshore, hanno costituito una partnership (Eni 50 per cento e Red Rock Power Limited 50 per cento) in vista della partecipazione congiunta al prossimo tender dell’eolico offshore in Scozia, ScotWind. Lo rende noto Eni. Le due aziende si avvalgono, inoltre, del sostegno di Transmission Investment, società attiva nel settore della trasmissione di energia elettrica in Uk. Eni e Red Rock Power valuteranno anche future opportunità nelle rinnovabili in Scozia e uniranno le proprie competenze nello sviluppo di parchi eolici offshore, al fine comune di supportare la transizione energetica e il raggiungimento dell’obiettivo “zero emissioni” in Uk. In particolare, i futuri progetti nell’eolico offshore favoriranno le opportunità di crescita dell’industria locale e lo sviluppo di nuove tecnologie, contribuendo sia alla decarbonizzazione del Mare del Nord, sia al trasferimento di competenze verso il settore delle energie rinnovabili. “Siamo lieti di stringere una partnership con Red Rock Power per la presentazione congiunta di una proposta nel tender ScotWind", ha affermato Alessandro Della Zoppa, responsabile del settore rinnovabili in Eni gas e luce. "Il team di Red Rock Power apporta la propria significativa esperienza in questo settore, specialmente per quanto riguarda la Scozia. Siamo certi che questa collaborazione contribuirà al raggiungimento dei target di Eni nelle rinnovabili e allo sviluppo del ruolo della Scozia nella decarbonizzazione del Mare del Nord". (Com)