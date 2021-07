Covid: assessore Lazio, ci aspettavamo aumento casi, l'appello è vaccinarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul peggioramento dei casi di Covid, Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio a margine della presentazione dell'accreditamento Joint commission international (Jci), la prestigiosa certificazione internazionale in ambito sanitario ottenuta dalla fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs ha spiegato che "ce lo aspettavamo perché la variante tende a far aumentare i casi, adesso il punto di fondo è quello si completare l'iter delle vaccinazioni: questo è elemento fondamentale per chi ha già fatto prima dose. Vaccino è l'arma fondamentale- ha sottolineato l'assessore -. Adesso non ci sono più alibi perché ci si può prenotare sul portale, con i medici, nelle farmacie, e anche con i camper che stanno girando in diverse città per cui l'appello è vaccinarsi". (Rer)