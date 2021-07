Covid: assessore Lazio, verso oltre 6 milioni di vaccinazioni, ottimizziamo forniture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio oggi saranno raggiunte le 6 milioni di vaccinazioni: 70 per cento delle doppie dosi over 12 secondo i tempi prefissati. "Noi non abbiamo rinunciato ad altro vaccini, stiamo completando Astrazeneca per i richiami, il Johnson lo stiamo utilizzando nelle farmacie, ma il pane si fa con la farina che si ha a disposizione. Noi stiamo cercando di ottimizzare al meglio le forniture che abbiamo". Lo ha detto Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio a margine della presentazione dell'accreditamento Joint commission international (Jci), la prestigiosa certificazione internazionale in ambito sanitario ottenuta dalla fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. "Tra poche ore raggiungeremo le sei milioni di somministrazioni, un obiettivo molto importante che consentirà di arrivare al 70 per cento delle doppie dosi over 12 secondo i tempi che ci eravamo prefissati".(Rer)