Covid: assessore Lazio, per aprire scuole in sicurezza vaccinare fascia 12-16 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per aprire a settembre le scuole in sicurezza bisogna vaccinare i ragazzi. Nel Lazio corpo docenti e non docenti è al 98 per cento per cui abbiamo una straordinaria adesione. Adesso si tratta di mettere in sicurezza anche la fascia 12-16 anni". Lo ha detto Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio a margine della presentazione dell'accreditamento Joint Commission International (Jci), la prestigiosa certificazione internazionale in ambito sanitario ottenuta dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs (Rer)