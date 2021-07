Nigeria: giornali escono con prima pagina comune contro disegno di legge sui media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giornali nigeriani sono usciti oggi con una prima pagina comune come forma di protesta contro due progetti di legge ritenuti dannosi per libertà di stampa. The Punch, Vanguard, il Guardian nigeriano o ancora il Daily Sun hanno così pubblicato in sottoimpressione al titolo "Information blackout" l'immagine di un viso umano con delle sbarre al posto della bocca. La campagna di oscuramento informativo, che durerà due giorni da oggi, contesta gli ultimi ordinamenti del Consiglio di stampa nigeriano (Npc) e della National Broadcasting Commission (Nbc), che prevedono multe fino a 12mila dollari per i giornalisti e i media che "non garantiscono servizi veritieri, genuini e di qualità". Diverse associazioni e sindacati di categoria, come la Nigeria Union of Journalists (Nuj), la Nigerian Guild of Editors (Nge) e la Newspaper Proprietors' Association of Nigeria (Npan) hanno invece denunciato il tentativo da parte delle autorità di controllare le pubblicazioni, volontà che come dichiarato in una nota comune "viola anche le regole della società, il diritto di conoscere e ad essere ascoltati". Se i disegni di legge verranno approvati, i condannati rischieranno fino a tre anni di carcere. (Res)