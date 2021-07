Vaccini: Moratti, da 14 luglio a 14 agosto 2.332.000 dosi alla Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lombardia avrà a disposizione 2.332.000 dosi di vaccini anti-covid nel prossimo mese. Lo ha annunciato la vicepresidente e assessore al welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, a margine dell'evento "Progetto Mind, sinergie per innovare in Lombardia", in corso nell'ex area Expo. "Le forniture di vaccini nel mese di luglio sono sostanziose. Dal 14 luglio avremo 1.276.000 dosi, tra Pfizer e Moderna. Dal 14 luglio al 14 agosto avremo in totale 2.332.000 dosi", ha detto Moratti. "Questo – ha aggiunto - ci consente di tenere un buon passo nella campagna vaccinale". "C'era stato un iniziale taglio di consegne che man mano si è ridotto. I numeri di oggi mostrano come il governo sia stato capace di dare forniture alle regioni", ha concluso la vicepresidente. (Rem)