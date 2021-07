Vaccino: assessore Lazio, se dati Reithera buoni governo faccia opportune riflessioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul vaccino Reithera "noi abbiamo sempre detto che più strumenti si hanno a disposizione e meglio è: se i dati sono buoni io penso che il governo e il ministro Giorgetti dovranno fare le opportune riflessioni per la fase tre e per avere uno strumento in più per combattere questa pandemia". Lo ha detto Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio a margine della presentazione dell'accreditamento Joint commission international (Jci), la prestigiosa certificazione internazionale in ambito sanitario ottenuta dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs(Rer)