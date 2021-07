Sicilia: bandi da 40 mln per microimprese, domani la presentazione in Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Due bandi per un totale di 40 milioni di euro per le microimprese artigiane dal "Fondo per la ripresa artigiani" del Po Fesr Sicilia 2014-2020 gestiti dalla Crias, la Cassa regionale delle Attività produttive, l'ente in house della Regione Siciliana per dare ossigeno agli artigiani dell'Isola. Saranno illustrati alla stampa domani alle ore 11.30 nella sede dell'assessorato Attività produttive della Regione Siciliana (via degli Emiri, 45 Palermo) nella sala Giovanni Bonsignore, dall'assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano, dal commissario straordinario della Crias, Giovanni Perino, dal dirigente generale del dipartimento Attività produttive, Carmelo Frittitta, e dalla direttrice della Crias, Lorenza Giardina". L'annuncio in una nota della Regione. (Ren)