Napoli: Serracchiani, impegno Pd per sviluppo porto città

- "Il porto di Napoli è sicuramente un volano di sviluppo per la città, la Regione e l'intero Mezzogiorno". Lo ha affermato Debora Serracchiani, capogruppo del Partito democratico alla Camera che con il vicecapogruppo Piero De Luca, l'onorevole Raffaele Topo e il candidato sindaco Gaetano Manfredi, ha incontrato a Napoli gli operatori dello scalo. "Il Pd ha grande attenzione per la portualità e la logistica - ha continuato la parlamentare -. Il sistema portuale svolge un ruolo importante. Vanno superate le criticità che hanno impedito il pieno sviluppo del porto di Napoli, come il collegamento ferroviario, la semplificazione delle regole, il recupero di spazi e il collegamento con gli interporti: servono rilevanti investimenti ed è possibile usare anche le imponenti risorse europee. La città, con la guida di Manfredi, insieme a Regione e Governo saprà dare al porto ed ai suoi lavoratori ed agli operatori portuali quella centralità fondamentale per il futuro economico e sociale di tutta l'area". (Com)