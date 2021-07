Sicurezza: Israele, imprenditore beduino accusato di spionaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un imprenditore beduino israeliano, Yaakub Abu al-Kiyan, avrebbe dato informazioni sul ministro della Difesa, Benny Gantz, a un agente dell’intelligence iracheno in contatto con agenti iraniani. Lo ha annunciato oggi l’agenzia per la sicurezza interna israeliana, Shin Bet. L’imprenditore è stato arrestato il 10 giugno scorso. Lo Shin Bet sostiene che Abu al-Kiyan avrebbe fornito informazioni all'intelligence iraniana, inclusi aggiornamenti su ciò che stava accadendo in Israele attraverso Hyder al-Mashhadani, che secondo l'agenzia funge da collegamento con Teheran. L’imprenditore ha avuto contati in passato con il partito Telem dell’ez ministro degli Esteri Yaalon e in occasione delle elezioni dello scorso marzo è stato un attivista di spicco del partito islamista Ra’am – oggi al governo – nel Negev. (Res)