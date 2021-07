Albania: Istituto italiano di cultura, docufilm sulla storia dell’azienda Olivetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto italiano di cultura di Tirana, in occasione della quinta Giornata del design italiano nel mondo, propone stasera, al Reja.al, il docufilm di Davide Maffei ‘Paradigma Olivetti’. Lo riferisce la Farnesina tramite il proprio portale istituzionale. L’opera ricostruisce, grazie alla collaborazione dell’Associazione archivio storico Olivetti, le vicende dell'azienda di Ivrea dalla morte di Adriano Olivetti fino alla presidenza De Benedetti, con un focus sul periodo di passaggio dalla meccanica all'elettronica all'informatica. Attraverso immagini d’archivio e interviste ai protagonisti, il film documentario illustra il peculiare approccio della Olivetti nel campo del design industriale e della comunicazione. La narrazione è condotta dalle innumerevoli interviste ai protagonisti dell’epoca impegnati a raccontare lo Stile Olivetti, ovvero la capacità dell’azienda di coniugare forma e tecnologia. Il documentario è parte di un lavoro di ricerca più ampio che ha prodotto un secondo documentario, Prospettiva Olivetti, dedicato all’architettura dell'azienda dagli anni Sessanta agli anni Novanta in Italia e all'estero. L'entrata è libera in rispetto delle misure di prevenzione alla diffusione del Covid-19(Res)