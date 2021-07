Euro 2020: Fontana, proporrò Rosa Camuna a Vialli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Rosa Camuna, la massima onorificenza di Regione Lombardia, al capo delegazione della Nazionale di calcio italiana, Gianluca Vialli. A proporla è stato il presidente Attilio Fontana, a margine dell'evento "Progetto Mind, sinergie per innovare in Lombardia". "Un personaggio che oggi io proporrò alla giunta di premiare è un personaggio che si, si è visto, ma dalle dichiarazioni di giocatori è stato fondamentale in questa vittoria, che è Gianluca Vialli, per il quale proporrò la Rosa Camuna del prossimo anno", ha detto Fontana. (Rem)