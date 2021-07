Cinema: al Festival di Cannes sbarca per la prima volta Alessandro Sperduti per "Tre piani"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sotto la direzione di Nanni Moretti, che lo ha chiamato ad interpretare il ruolo di suo figlio Andrea in "Tre piani", Alessandro Sperduti sbarca per la prima volta sulla Croisette in occasione della presentazione del film, in concorso alla 74esima edizione del Festival di Cannes. E' quanto si legge in una nota. Coprodotto da Sacher Film, Fandango e Rai Cinema e Le Pacte, e tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, "Tre piani" arriverà nelle sale italiane dal 23 settembre, distribuito da 01 Distribution. Nella prossima stagione cinematografica, Alessandro Sperduti sarà inoltre protagonista della black comedy "I cassamortari", terzo film da regista di Claudio Amendola, in cui recita al fianco di Massimo Ghini, Lucia Ocone e Gian Marco Tognazzi. Prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia in collaborazione con Amazon Prime Video, verrà distribuito da Vision Distribution. A conclusione della partecipazione a Cannes - conclude la nota - Alessandro riprenderà a lavorare sul set di "Dante", il nuovo film di Pupi Avati in cui interpreta il ruolo di Dante da giovane, al fianco di Sergio Castellitto (Giovanni Boccaccio), le cui riprese hanno avuto inizio pochi giorni prima della kermesse francese e si concluderanno a settembre.(Com)