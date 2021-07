Covid: Fontana, conseguenze festeggiamenti Europei? Lo vedremo in dieci giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che questi festeggiamenti non comportino nessuna conseguenza" sull'andamento della pandemia. Questo è l'auspicio del presidente della Regione Lombardia Attilio Fondata, a margine dell'evento "Progetto Mind, sinergie per innovare in Lombardia", in corso nell'ex area Expo a Rho. "Nel giro di dieci/dodici giorni – ha spiegato Fontana - vedremo se ci sarà un aumento o meno del numero di persone contagiate". "La vittoria dell'Italia è qualcosa di bellissimo, da sportivo di calcio, ma prima ancora da italiano. È la dimostrazione che il nostro Paese ha sempre dentro la forza di rispondere alle difficoltà, di reagire, di ripartire", ha concluso Fontana. (Rem)