Fisco: Autonomi e partite Iva a Meloni, su equo compenso non sa di cosa parla

- "Ci preme avvisare Giorgia Meloni che l’equo compenso esiste già per i professionisti sotto forma di legge e si chiama tabella professionale dei compensi. Il fatto è che i vari governi precedenti l’hanno azzerata con le deroghe personali del professionista". Lo afferma in una nota Eugenio Filograna, presidente del movimento Autonomi e partite Iva, che risponde a Giorgia Meloni che nella scorsa settimana aveva lanciato la battaglia sull'equo compenso per i professionisti. "Basterebbe dire togliamo le deroghe ma questo andrebbe contro le leggi di mercato e di tutela del consumatore. Quindi l’unica strada perseguibile per un equo compenso è usare le tabelle professionali e delle camere di commercio con possibilità di libera deroga ed introdurre l’azzeramento delle imposte dirette e dei contributi agli Autonomi e partite Iva fino a 100 mila euro ed introdurre una tassa unificata del 2 per cento di imposte e contributi, fino a 350 mila euro", aggiunge il presidente di Autonomi e partite Iva. "Con la sua proposta Giorgia Meloni si conferma una statalista che pensa di aggiungere norme ad altre già esistenti, a cui lei stessa ha partecipato quando il suo partito era al governo. Ma per gli autonomi e le partite Iva sarebbe l'ennesimo provvedimento beffa", conclude Filograna. (Com)