Euro 2020: Di Maio, conquista di intera nazione, il mondo ci ammira

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria del Campionato europeo di calcio da parte dell’Italia “è stata una grande impresa sportiva, una conquista di un'intera Nazione”. Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. “Tutto il mondo guarda l'Italia con ammirazione anche per questo altro traguardo raggiunto. Da ieri sera, primi ministri e ministri degli Esteri di tantissimi Paesi mi stanno scrivendo per dirmi che hanno tifato Italia: una squadra giovane, affiatata, umile, che non ha mai mollato. I ragazzi di Roberto Mancini hanno fatto entusiasmare gli sportivi, e non solo, di tutti i continenti. Ancora una volta mi sento orgoglioso di rappresentare nel mondo questa splendida Nazione, che in ogni campo fa sempre la differenza. La ripartenza italiana passa anche dalle nostre assolute qualità. Oggi i campioni della Nazionale Italiana di Calcio, insieme al primo finalista italiano di Wimbledon Matteo Berrettini, saranno al Quirinale e poi a Palazzo Chigi, dove ci congratuleremo con loro per questo immenso successo”, ha scritto Di Maio. (Res)