Lavoro: webinar gratuiti con consigli pratici per giovani e professionisti in cerca di occupazione

- "Come trovare lavoro: consigli pratici", è questo il titolo del webinar gratuito lanciato da Davide Caiazzo, imprenditore seriale nel digitale, docente e formatore, già avvocato e responsabile Affari legali e societari. A partire da martedì 13 luglio alle ore 19, l'esperto formatore promuoverà una serie di incontri gratuiti attraverso la DC Accademy, con l'obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti utili per prepararsi ad affrontare un colloquio ma soprattutto ad individuare e raggiungere l'obiettivo prefissato. "Accedere al mondo del lavoro in questa fase di crisi economica per il Covid è una sfida difficile che molti professionisti e giovani neolaureati faticano ad affrontare - osserva Caiazzo -. I dati forniti dagli enti di ricerca ci confermano che il mercato del lavoro stenta a decollare. La crisi economica per la pandemia da Covid ha causato un crollo dell'occupazione, con 945 mila posti in meno in Italia e ben 2,7 milioni persi in Ue. Il mio obiettivo è quello di aiutare coloro che oggi sono disorientati perché non hanno mezzi e conoscenze per affrontare il mercato del lavoro, magari per ricollocarsi o per trovare la prima occupazione. In Italia, purtroppo, scontiamo un ritardo su istruzione e formazione, con una spesa pubblica che si attesta sul 3,9 per cento del Pil, a fronte di una media europea è del 4,7 per cento. Nei webinar in programma parleremo di tanti argomenti fondamentali per trovare lavoro tra cui personal branding, networking, come usare LinkedIn e molto altro". (segue) (Com)