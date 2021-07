Lavoro: webinar gratuiti con consigli pratici per giovani e professionisti in cerca di occupazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con oltre 87 mila follower su LinkedIn e centinaia di webinar dedicati alla creazione del personal brand - si legge in una nota - Davide Caiazzo è un punto di riferimento per chi nel mercato del lavoro vuole cogliere le opportunità migliori e soprattutto sfruttare al meglio le proprie competenze. "La pandemia - rimarca - ha tracciato un solco fra l’era digitale, entrata finalmente in scena, e le forme di ricerca di lavoro tradizionale. In un mondo sempre più digitalizzato diventa un tassello fondamentale essere presenti nel mondo digitale, è necessario farsi carico del nostro percorso professionale creando un personal brand che ci permetta di differenziarci e allineare il nostro talento alle opportunità che il mercato ci offre, accompagnato da una strategia di posizionamento". Da qui l’idea di una Academy, intesa come comunità dove raccogliere info e suggerimenti su come presentarsi ai colloqui e su come saper valorizzare le proprie qualità, e di una guida per aiutare i professionisti a costruire il proprio brand "visibile, forte, onesto ed in linea con i valori di ciascuno, promuovendo sempre il meglio dell’individuo". Per Caiazzo, le basi che dovrebbero supportare un personal brand, quando questo viene costruito da zero, sono cinque: "Valori, onestà, trasparenza, lavoro quotidiano, credibilità, empatia ed essere sé stessi". (segue) (Com)