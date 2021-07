Turkmenistan: ministero Esteri nega di aver inviato truppe al confine con l’Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri del Turkmenistan ha negato di aver inviato truppe e carri armati al confine con l’Afghanistan, come scritto nelle scorse ore dai media locali. “La frontiera turkmeno-afgana è un confine di amicizia e cooperazione”, si legge in una nota. “Tutte le unità militari, il loro personale e il loro equipaggiamento resta in servizio permanente nei rispettivi siti e continuano l’addestramento in linea con i loro programmi. Nel rispetto delle antiche tradizioni di buon vicinato e degli inviolabili principi del diritto internazionale e degli obblighi legati agli accordi bilaterali, il Turkmenistan è impegnato a mantenere e rafforzare relazioni pacifiche e amichevoli con l’Afghanistan”, conclude il ministero degli Esteri di Ashgabat.(Res)