Tlc: Colao in visita al Tim Innovation Lab di Torino

- Il ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, ha visitato questa mattina gli spazi di Tim dedicati all’innovazione e alla ricerca a Torino, in cui il gruppo sta sperimentando le nuove tecnologie 5G, cloud, edge computing e tutte le applicazioni innovative collegate alle reti ultra veloci. In particolare, durante la visita presso il Tim Innovation Lab, sono state presentate una serie di “demo” per mettere in luce le potenzialità derivanti dalle nuove tecnologie, tra cui il Multicast, soluzione che verrà introdotta a breve da Tim per la trasmissione del calcio in streaming, un Data center con i nodi edge computing e le antenne 5G di nuova generazione con tecnologia Open Ran. All’interno dei laboratori del gruppo guidato da Luigi Gubitosi vengono sviluppate inoltre le più importanti soluzioni e applicazioni tecnologiche per favorire la digitalizzazione di imprese e della società civile. (segue) (Rin)