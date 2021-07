Tlc: Colao in visita al Tim Innovation Lab di Torino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alle numerose sperimentazioni, Tim ha un patrimonio di oltre tremila brevetti. La sede torinese si estende su oltre 9.000 mq, ed è dal 1964 uno dei principali centri di competenza nazionale nel settore delle telecomunicazioni e dell’Ict. Concentra al suo interno tutte le attività di ricerca e innovazione del gruppo Tim (FiberCop, Noovle, Olivetti, Sparkle e Telsy) per lo sviluppo delle reti fisse e mobili, delle architetture e tecnologie software per Edge e Cloud computing, della cybersecurity, dell’Internet of things, dei Big Data e della Intelligenza Artificiale, del contesto dei servizi digitali e del multimedia. Nel corso della visita, è stato mostrato anche il l'Archivio storico Tim, un ricco patrimonio digitale dell’eredità documentale delle telecomunicazioni del Paese che va dalla fine dell’Ottocento ad oggi. (Rin)