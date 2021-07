Trasporto aereo: De Vincenti (AdR), dopo un anno e mezzo difficile ci sono segnali di ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Veniamo da un anno e mezzo molto difficile, che ha toccato tutto il mondo del trasporto aereo, non solo italiano. Ma ci sono segnali di ripresa. Lo ha detto Claudio De Vincenti, presidente di Aeroporti di Roma (AdR), al centro congressi Enav in occasione del 40esimo anniversario dell'Ente nazionale per l'assistenza di volo (Enav). "Il principale hub italiano, la porta di interconnessione del Paese con il mondo ha sofferto particolarmente", ha detto De Vincenti. Ci sono dei "segnali di ripresa, ma dobbiamo mantenere cautela, dato che sul fronte della pandemia rimangono dei nodi da sciogliere", ha aggiunto. "Noi ci stiamo attrezzando, soprattutto per la tutela sanitaria, ma abbiamo lavorato per preparare Fiumicino e Ciampino alla ripresa, sia in termini di tecnologie utilizzate, ovvero la digitalizzazione, sia dal punto di vista anche della transizione verde. Stiamo potenziando l'aeroporto anche dal punto di vista della capacità di accoglienza dei passeggeri, sia in termini quantitativi che qualitativi. La porta di ingresso principale del Paese deve essere efficiente, deve essere bella, e deve essere un esempio di eccellenza e di innovazione". (Rin)