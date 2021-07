Cina-Italia: a Shanghai concerto "Musica al cinema: immagini e melodie"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi 12 luglio si è tenuto presso il Jz Club di Shanghai, in Cina, il concerto "Musica al cinema: immagini e melodie", organizzato dal consolato generale e dall'Istituto italiano di cultura, in collaborazione con Ice Agenzia Shanghai, Lian Culture e Jz Club, nell'ambito della rassegna "Fare cinema". Presenti l'ambasciatore d'Italia, Luca Ferrari, e il console generale a Shanghai, Michele Cecchi. Il Jz Club, uno dei ritrovi storici e iconici della scena jazz shanghainese, ha accolto un pubblico qualificato che ha assistito alla riproposizione in chiave jazz delle melodie di alcuni memorabili film italiani e cinesi, eseguiti da un'orchestra diretta dai maestri Roberto Fiore e Shihai. Il concerto ha celebrato il mestiere del compositore di colonne sonore che annovera grandi maestri italiani come Ennio Morricone, Nino Rota, Nicola Piovani e al contempo ha reso omaggio anche ai grandi maestri del cinema italiano e cinese. L'evento è stato, quindi, un'importante occasione per promuovere presso il pubblico cinese la musica ed il cinema italiano d'autore. (Com)