Lavoro: Orlando, su riforma ammortizzatori siamo alla stretta finale

- Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, "siamo alla stretta finale, a quello che potremmo definire l'ultimo miglio prima di presentare questa riforma". Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, in occasione della presentazione del rapporto annuale dell'Inps. "Il confronto sta proseguendo in maniera costruttiva, e sono fiducioso che il punto di caduta che troveremo nel bilanciamento tra tutela e risorse sarà un oggettivo avanzamento della copertura di protezione sociale", ha sottolineato.(Rin)