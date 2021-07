Covid: le cinesi Sinovac e Sinopharm forniranno vaccini per il programma Covax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le case farmaceutiche cinesi Sinovac Biotech e Sinopharm forniranno i loro vaccini contro il Covid-19 al programma Covax, lanciato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dall’alleanza Gavi per immunizzare i Paesi in via di sviluppo. Lo ha fatto sapere Gavi, secondo cui Sinopharm garantirà tra luglio e ottobre di quest’anno 60 milioni di dosi che saranno acquistate da Covax. La stessa Gavi ha un’opzione per l’acquisto di ulteriori 110 milioni di dosi più avanti. Ancora superiore è l’impegno di Sinovac, che ha accettato di fornire a Covax 380 milioni di dosi. Finora per il programma Covax sono passati 102 milioni di dosi di vaccini, una cifra ben al di sotto degli obiettivi (per l’inizio del 2022 si punta a consegnare 1,8 miliardi di dosi). A garantire i vaccini in uso al programma è stata nei mesi scorsi soprattutto l’India con dosi AstraZeneca; a maggio la statunitense Moderna ha annunciato la fornitura di 500 milioni di dosi, solo una parte delle quali dovrebbe tuttavia arrivare a destinazione entro la fine dell’anno. Entrambi i vaccini cinesi, la cui efficacia è messa in discussione da numerose autorità sanitarie e dai dati relativi ai Paesi in cui sono in uso, sono stati approvati dall’Oms il mese scorso e sono già stati ampiamente distribuiti in Paesi in via di sviluppo in virtù di accordi bilaterali stretti dalla Cina.(Res)