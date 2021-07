Tunisia: ambasciata di Libia decide di far alloggiare suoi cittadini in hotel a Djerba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata di Libia in Tunisia ha invitato tutti i cittadini libici bloccati nel sud del Paese a recarsi all’isola di Djerba, dove saranno ospitati gratuitamente prima di rientrare nel loro Paese. Lo ha dichiarato l’ambasciata in un comunicato diffuso ieri sera, secondo il quale potranno rientrare in Libia solo i cittadini con un test Pcr per il Covid-19 negativo, mentre chi avrà esito positivo potrà rimanere in hotel fino alla completa guarigione. (Lit)