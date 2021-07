Trasporto aereo: De Vincenti (AdR), sviluppo significa mobilità, settore porterà nuovi posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo entrare nella logica che sviluppo complessivo a livello europeo e mondiale porta con sé mobilità. Lo ha detto Claudio De Vincenti, presidente di Aeroporti di Roma (AdR), al centro congressi Enav in occasione del 40esimo anniversario dell'Ente nazionale per l'assistenza di volo (Enav). "La mobilità è un elemento essenziale per l'interazione di tutti noi. Il trasporto aereo si svilupperà, non crollerà, e potrà svolgere un ruolo importante anche a livello di investimenti e della creazione di posti di lavoro", ha aggiunto. (Rin)