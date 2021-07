Sudafrica: proteste contro arresto Zuma, schierato l'esercito nelle province di KwaZulu-Natal e Gauteng

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Sudafrica ha schierato l'esercito per sedare le violente proteste in atto da giorni nelle province di KwaZulu-Natal e Gauteng contro l'arresto dell'ex presidente Jacob Zuma. Ne danno conferma le forze armate in un comunicato. "La durata e il numero di militari dispiegati sarà determinato in base alla valutazione della situazione sul terreno. L'obiettivo è la sicurezza dei cittadini", si legge nella nota. Le proteste sono esplose venerdì scorso dopo che l'Alta corte del KwaZulu-Natal ha rigettato la richiesta di sospendere l'arresto di Zuma, che resterà così nel carcere di Estcourt per scontare una condanna a 15 mesi di carcere inflittagli dalla Corte costituzionale per oltraggio ai giudici. Le proteste si sono intensificate nel fine settimana con l'uccisione di una persona e l'arresto di almeno 219 manifestanti, mentre circa 300 persone sono state disperse nel tentativo di bloccare l'autostrada M2 in un sobborgo di Johannesburg. Inoltre edifici sono stati dati alle fiamme e proprietà sono state saccheggiate. (segue) (Res)