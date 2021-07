Sudafrica: proteste contro arresto Zuma, schierato l'esercito nelle province di KwaZulu-Natal e Gauteng (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste più violente si stanno svolgendo nella provincia del KwaZulu-Natal, da dove Zuma è originario, ma si stanno espandendo a macchia d'olio in altre aree del Paese, tra cui la provincia di Gauteng dove si trova Johannesburg e nel KwaZulu-Natal, dove la polizia ha arrestato finora 219 persone. Nel suo discorso alla nazione tenuto ieri sera per annunciare la proroga delle restrizioni contro il Covid-19, il presidente Cyril Ramaphosa ha esortato i manifestanti a protestare pacificamente. "Mentre ci sono persone che potrebbero essere ferite e arrabbiate in questo momento, non ci sarà mai alcuna giustificazione per azioni così violente, distruttive e distruttive", ha detto. La polizia sta nel frattempo indagando sulla morte di almeno sei persone da quando sono scoppiate le proteste e i saccheggi. Il tutto mentre è in corso l'udienza della Corte costituzionale, chiamata oggi ad esaminare l'appello dell'ex presidente Zuma contro la sua detenzione per oltraggio ai giudici. Secondo diversi analisti, è assai improbabile che l'appello dell'ex capo dello Stato - costretto alle dimissioni nel febbraio 2018 per le accuse di corruzione nei suoi confronti - vada a buon fine. (segue) (Res)