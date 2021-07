Sudafrica: proteste contro arresto Zuma, schierato l'esercito nelle province di KwaZulu-Natal e Gauteng (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zuma si è consegnato alla polizia la scorsa settimana per iniziare a scontare una condanna a 15 mesi di carcere per oltraggio alla corte, pochi minuti prima della scadenza del termine imposto prima del suo arresto. La polizia aveva infatti avvertito di essere pronta ad arrestare Zuma entro la mezzanotte di mercoledì per far rispettare la sentenza, a meno che la Corte suprema non ordinasse diversamente. L'ex capo dello Stato aveva fatto un altro tentativo per eludere l'incarcerazione presentandosi in tribunale per chiedere la sospensione dell'ordine di arresto nei suoi confronti. L'avvocato di Zuma, Dali Mpofu, aveva dichiarato all'Alta corte di Pietermaritzburg - che sta portando avanti l'inchiesta per corruzione che vede coinvolto il suo assistito - che stava "effettivamente" cercando di interdire l'esecuzione del mandato di cattura per un uomo che compirà 80 anni il prossimo anno e le cui "condizioni di salute sono incontestabilmente precarie", oltre a non essere a rischio di fuga. (segue) (Res)