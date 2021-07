Libano: nuovo incontro tra ambasciatori Usa, Francia e Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ambasciatori di Stati Uniti, Francia e Arabia Saudita a Beirut, rispettivamente Dorothy Shea, Anne Grillo e Walid Bukhari, si sono incontrati oggi per discutere della situazione libanese. Lo riferisce l’ambasciata degli Stati Uniti su Twitter. Shea, Grillo e Bukhari si sono incontrati per “consultazioni diplomatiche, le ultime di una serie di impegni trilaterali dedicate alla terribile situazione economica in Libano e alle modalità per sostenere nel modo più efficace il popolo libanese”, si legge nel messaggio. Lo scorso 8 luglio Grillo e Shea hanno condotto incontri trilaterali con le controparti in Arabia Saudita per discutere della situazione in Libano. Questa iniziativa fa seguito agli incontri trilaterali tra il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, e il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan al Saud, il 29 giugno a Matera, in Italia, a margine del G20. “Durante questa visita di lavoro, gli ambasciatori Grillo e Shea hanno sottolineato il disperato bisogno di un governo pienamente dotato di poteri, impegnato e in grado di attuare le riforme, osservando che i governi francese e statunitense, così come altri partner che la pensano allo stesso modo, continuano a fornire assistenza urgente a il popolo libanese, compresa la sanità, l'istruzione e il sostegno alimentare”, si legge in un comunicato congiunto delle due ambasciate. Gli ambasciatori Grillo e Shea hanno anche sottolineato che “azioni concrete da parte dei leader libanesi per affrontare decenni di cattiva gestione e corruzione saranno cruciali per sbloccare ulteriore sostegno da Francia, Stati Uniti e partner regionali e internazionali”. (Res)